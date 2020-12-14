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Объятия лжи 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Объятия лжи
Киноафиша Сериалы Объятия лжи Сезоны Сезон 1

Объятия лжи 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Объятия лжи»

В 1 сезоне сериала «Объятия лжи» прошло 20 лет с тех пор, как жизнь развела влюбленных Тимура и Нану из-за рокового недоразумения. Девушка стала супругой Андрея, сына состоятельного чиновника и приятеля Тимы. Молодой человек, который тяжело переживал разрыв, с головой погрузился в работу и сумел достичь блестящих результатов. Однажды Тимура назначают заместителем Андрея, и все участники любовного треугольника сталкиваются вновь. Тимур понимает, что его чувства к Нане живы. Сама женщина, будучи несчастной в браке, погружается в воспоминания о своей первой любви. Вскоре все трое узнают правду, которая изменит их жизни навсегда.

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Список серий 1-го сезона сериала «Объятия лжи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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