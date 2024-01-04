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Братья Сунь 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Братья Сунь
Киноафиша Сериалы Братья Сунь Сезоны Сезон 1

Brothers Sun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Братья Сунь»

В 1 сезоне сериала «Братья Сунь» события разворачиваются в Лос-Анджелесе. Представитель азиатской мафиозной структуры и безжалостный киллер Чарльз Сан покидает китайский городок Тайбэй, где он имел множество связей в криминальном мире, и отправляется в США, чтобы найти убийц своего отца и отомстить им. В Калифорнии его встречают мать и ни о чем не догадывающийся брат Брюс. Главная задача Чарльза – защитить своих родных от неизвестного киллера, который открыл за ними охоту. В Америке героя ожидает множество опасных приключений, а его жизнь нередко будет подвергаться угрозе.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Братья Сунь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
4 января 2024
Услуга за услугу Favor for a Favor
Сезон 1 Серия 2
4 января 2024
Всё, что пожелаешь Whatever You Want
Сезон 1 Серия 3
4 января 2024
Квадрат Square
Сезон 1 Серия 4
4 января 2024
Картотека The Rolodex
Сезон 1 Серия 5
4 января 2024
Деревенский мальчик Country Boy
Сезон 1 Серия 6
4 января 2024
Гимката Gymkata
Сезон 1 Серия 7
4 января 2024
Защитить семью Protect the Family
Сезон 1 Серия 8
4 января 2024
График выхода всех сериалов
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