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Ювенальный суд 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ювенальный суд
Киноафиша Сериалы Ювенальный суд Сезоны Сезон 1

Juvenile Justice 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ювенальный суд»

В 1 сезоне сериала «Ювенальный суд» главная героиня недавно была назначена на должность судьи. Строгая дама, облаченная в мантию, будет выносить приговоры по делам, где в качестве одной из сторон выступают несовершеннолетние. В глубине души героиня испытывает неприязненные чувства к малолетним преступникам, поскольку еще в детстве сама была участницей такого рода происшествия. С каждым новым разбирательством в зале суда ей приходится справляться с болезненными воспоминаниями, чтобы сохранять беспристрастность и вершить суд по справедливости. Но порой это оказывается нелегко.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Ювенальный суд График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2022
Сезон 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 февраля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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