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Судный день 2022 - 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Судный день
Киноафиша Сериалы Судный день Сезоны Сезон 1

Doomsday
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Судный день»

В 1 сезоне сериала «Судный день» в центре событий оказываются несколько молодых людей, которые решили принять участие в необычном эксперименте. Они посещают место, где им обещают просветление и новый экзистенциальный опыт. Герои погружаются в разные необычные ритуалы, многие из которых носят сексуальный характер. Многим парням и девушкам эти занятия кажутся увлекательными и интригующими. Но спустя некоторое время напряжение нарастает, а действия участников событий приобретают все более ожесточенный характер. В итоге, молодежный культ превращается в массовое смертоубийство.

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Список серий сериала Судный день График выхода всех сериалов
Сезон 1
Little Leaks Sink the Ship
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2018
Live Together or Die Alone
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2018
Milkwood
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2018
График выхода всех сериалов
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