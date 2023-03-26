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Кроличья нора 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кроличья нора
Киноафиша Сериалы Кроличья нора Сезоны Сезон 1

Rabbit Hole
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кроличья нора»

В 1 сезоне сериала «Кроличья нора» в центре событий оказывается частный агент Джеймс Вейр, настоящий профессионал и легенда в мире корпоративного шпионажа. Услуги Вейра стоят немало, но он гарантирует результат. Устроить диверсию в конкурирующей фирме? Легко! Подставить соперника под удар СМИ и полиции? Проще некуда! Похитить корпоративную тайну? Выписывайте чек! Но однажды Джеймс попадает в криминальную «кроличью нору» посерьезнее. Когда кто-то убивает могущественного бизнесмена, державшего в кулаке всю страну, под подозрением оказывается недавно работавший с ним Вейр. Теперь его ждет паутина манипуляций, дезинформации и политики.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кроличья нора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2023
В любой момент At Any Given Moment
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2023
Алгоритмы управления The Algorithms of Control
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2023
Человек в твоем ухе The Person in Your Ear
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2023
Том Tom
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2023
Плейбук The Playbook
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2023
Гильгамеш Gilgamesh
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2023
Туз в рукаве Ace in the Hole
Сезон 1 Серия 8
7 мая 2023
График выхода всех сериалов
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