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Тост из Тинселтауна 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тост из Тинселтауна
Киноафиша Сериалы Тост из Тинселтауна Сезоны Сезон 1

Toast of Tinseltown
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тост из Тинселтауна»

В 1 сезоне сериала «Тост из Тинселтауна» история второсортного актера средних лет по имени Стивен Тост продолжается. У него бурное прошлое и не самое богатое актерское портфолио. Стивен редко появлялся на сцене, ведь практически все время ему приходилось решать какие-то жизненные проблемы. Однако он полон амбиций и тщеславия, и убежден, что обладает огромным дарованием, которому только нужно раскрыться. В полной уверенности, что сможет покорить весь мир и получить, наконец, заслуженную порцию славы, Стивен Тост отправляется в Голливуд. Там его ожидает много увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Тост из Тинселтауна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Злой человек Anger Man
Сезон 1 Серия 1
4 января 2022
Лос-анджелесская история LA Story
Сезон 1 Серия 2
4 января 2022
Система показателей The Scorecard
Сезон 1 Серия 3
4 января 2022
Доктор Грейнджер Doctor Grainger
Сезон 1 Серия 4
4 января 2022
Долина Смерти Death Valley
Сезон 1 Серия 5
4 января 2022
Бал монстров Monster Mash
Сезон 1 Серия 6
4 января 2022
График выхода всех сериалов
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