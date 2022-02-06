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Два лета 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Два лета
Киноафиша Сериалы Два лета Сезоны Сезон 1

Twee zomers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два лета»

В 1 сезоне сериала «Два лета» в центре событий оказывается компания друзей, которых связывает ужасное событие из прошлого. Прошло уже 30 лет с тех пор, как в результате трагической случайности они похоронили одного из своей компании. Несмотря на то, что с того момента прошло много времени, никто не забыл о случившемся. Увидевшись впервые за все эти годы, друзья хотят предаться ностальгическим воспоминаниям. Но совместный отдых становится настоящей пыткой, в особенности для одного из них. Каким-то непостижимым образом всплывают фотографии, которые имеют отношение к трагическому происшествию...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Два лета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2022
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2022
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2022
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2022
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2022
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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