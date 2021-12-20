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Паспорт свободы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Паспорт свободы
Киноафиша Сериалы Паспорт свободы Сезоны Сезон 1

Passaporte para Liberdade
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паспорт свободы»

В 1 сезоне сериала «Паспорт свободы» события разворачиваются в 30-е годы XX столетия, в нацистском Гамбурге. Мужественная бразильская женщина-дипломат по имени Араси де Карвалью оказывает содействие евреям, тайком выдавая им удостоверения личности без штампа «J». Девушка, которая работает в консульстве, рискует своей жизнью и профессией, чтобы помочь этим людям получить визу и иммигрировать из страны навстречу спасению. Спустя время эта женщина войдет в историю и получит награду всемирного значения – «Праведник народов мира». А встреча с дипломатом по имени Жоао Гимарайнш Роса перевернет ее жизнь.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Паспорт свободы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episódio 1
Сезон 1 Серия 1
20 декабря 2021
Серия 2 Episódio 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2021
Серия 3 Episódio 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2021
Серия 4 Episódio 4
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2021
Серия 5 Episódio 5
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2021
Серия 6 Episódio 6
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 2021
Серия 7 Episódio 7
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 2021
Серия 8 Episódio 8
Сезон 1 Серия 8
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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