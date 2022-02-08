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Будет больно 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Будет больно
Киноафиша Сериалы Будет больно Сезоны Сезон 1

This is Going to Hurt
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Будет больно»

В 1 сезоне сериала «Будет больно» действие происходит в родильном отделении. В центре событий оказываются медики, которые каждый день впускают в мир новых людей. Молодой врач Адам пытается совместить свою личную жизнь с лихорадочной работой, на которой он регулярно сталкивается с будущими матерями – их болью при схватках и счастьем после того, как роженицы впервые берут своего ребенка на руки. Даже когда Адам идет на мальчишник к своему лучшему другу, его немедленно вызывают обратно в больницу, где возникла проблема с нехваткой персонала. Вернувшись на работу, Адам понял, что совершил ужасную ошибку.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Будет больно График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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