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Ленивая Сьюзен 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ленивая Сьюзен
Киноафиша Сериалы Ленивая Сьюзен Сезоны Сезон 1

Lazy Susan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ленивая Сьюзен»

В 1 сезоне сериала «Ленивая Сьюзен» в центре событий оказывается 40-летняя особа по имени Сьюзен О'Коннелл. Она никогда не отличалась амбициозностью и не смогла состояться в профессии. Сьюзен предпочитает бездельничать, много спать и финансово зависеть от своей матери Мэри, которая воспитывала дочь и сына Кэмерона самостоятельно. Брат Сьюзен вместе со своей супругой Венди презирает сестру за дармоедство. Отец главной героини ушел из семьи, когда им с Кэмероном было совсем немного лет. Единственные друзья Сьюзен – это замужняя дама по имени Корин, у которой есть свои дети, и подрастающая племянница Дженика.

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Список серий сериала Ленивая Сьюзен График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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