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Французы под Москвой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Французы под Москвой
Киноафиша Сериалы Французы под Москвой Сезоны Сезон 1

Французы под Москвой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Французы под Москвой»

В 1 сезоне сериала «Французы под Москвой» большая и шумная семья Петриковых из российской глубинки получает благую весть. Их дальний богатый родственник завещал им крупное наследство – особняк в элитном подмосковном поселке. Но вскоре выясняется, что все не так-то просто. Совладельцами дома являются и другие наследники – в прошлом тоже Петриковы, а ныне – «офранцуженные» Петрикофф-Люсьен из Парижа с идеальными манерами и великосветскими замашками. Несмотря на такую очевидную разницу характеров, родственникам теперь придется уживаться под одной крышей и привыкать друг к другу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Французы под Москвой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 января 2022
График выхода всех сериалов
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