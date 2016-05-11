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Сын 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сын
Киноафиша Сериалы Сын Сезоны Сезон 1

Сын 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сын»

В 1 сезоне сериала «Сын» успешный финский политик Тимо Куусинен женат на женщине из России. Они вместе воспитывают сына. Политическая карьера героя стремительно набирает обороты. Но все рушится после анонимного доноса в социальную инстанцию. Кто-то сообщил, что политический деятель и его супруга жестоко обращаются со своим ребенком. Государственные сотрудники приходят домой к Тимо и забирают его сына. Куусинен пытается законным способом вернуть мальчика, нанимает лучших юристов, но его попытки ни к чему не приводят. У супруги Тимо появляются догадки относительно адресата послания.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сын» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2016
График выхода всех сериалов
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