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Тонкий лед 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тонкий лед
Киноафиша Сериалы Тонкий лед Сезоны Сезон 1

Тонкий лед 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Тонкий лед»

В 1 сезоне сериала «Тонкий лед» Игорь Палагин привык контролировать свою жизнь «от» и «до». Это касалось и сферы бизнеса, и супружеской жизни. Его жена Ирина не смела прекословить властному супругу. Но однажды молодая женщина устала от бесконечного гнета и давления. В этот период жизни судьба свела ее с предпринимателем Андреем Гаврюшовым, который увлекается автогонками. Палагин не мог себе даже вообразить, что его покорная спутница жизни способна на измену. Ира хочет расторгнуть брак и вступить в отношения с другим мужчиной. Игорь угрожает, что отберет у нее детей. Кроме того, Палагин намерен отомстить своему конкуренту.

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тонкий лед» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 сентября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 сентября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 октября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 октября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 октября 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 октября 2016
График выхода всех сериалов
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