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Танкист 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Танкист
Киноафиша Сериалы Танкист Сезоны Сезон 1

Танкист 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танкист»

В 1 сезоне сериала «Танкист» в центе событий – настоящие герои Великой Отечественной войны. Именно танкисты-красноармейцы одержали победу над признанными стратегами вермахта. Молодой танкист Андрей Градов сделал предложение своей девушке, но официально стать супругами они так и не успели. О начале боевых действий было объявлено сразу после выпускного бала Градова в танковом училище. Вчерашний курсант идет воевать, а Вера пребывает в томительном ожидании писем от своего жениха. Когда ни одной весточки не приходит, девушка сама идет на фронт – искать своего возлюбленного.

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Список серий 1-го сезона сериала «Танкист» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2020
График выхода всех сериалов
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