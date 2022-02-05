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Шэнму 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шэнму
Киноафиша Сериалы Шэнму Сезоны Сезон 1

Shenmue
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шэнму»

В 1 сезоне сериала «Шэнму» в центре событий оказывается молодой воин по имени Ре Хадзуки. После того как в семейном додзе на глазах героя убили его отца, он во что бы то ни стало намерен отыскать преступника и воплотить в жизнь свой план мести. Ре отправляется в долгий путь, который начинается с Гонконга. Он выясняет, что имеет дело с могущественными силами, против которых нужно выступать в полной боевой готовности. Хадзуки каждый день совершенствуется и осваивает новые техники боевых искусств. Он полон решимости встретиться с врагами с глазу на глаз и выйти из этой схватки победителем.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Шэнму График выхода всех сериалов
Сезон 1
Удар грома Thunderclap
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2022
Рассвет Daybreak
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2022
Инь и ян Yin-Yang
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2022
Кандалы Shackles
Сезон 1 Серия 4
26 февраля 2022
Равный Equal
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2022
Представительный Dignified
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2022
Будущее Future
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2022
Стремление Aspiration
Сезон 1 Серия 8
26 марта 2022
Отчетливый Distinct
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2022
Возвращение Comeback
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2022
Путанный Entangled
Сезон 1 Серия 11
16 апреля 2022
Указательный столб Guidepost
Сезон 1 Серия 12
23 апреля 2022
Шэнму Shenmue
Сезон 1 Серия 13
30 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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