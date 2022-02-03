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В городе убийств 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В городе убийств
Киноафиша Сериалы В городе убийств Сезоны Сезон 1

Murderville 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «В городе убийств»

В 1 сезоне сериала «Murderville» в центре событий оказывается детектив, которого зовут Терри Сиэттл. Сослуживцы часто относятся к нему несерьезно и отпускают шуточки в его адрес, считая чудаком. Методы, которыми руководствуется Терри в работе, на самом деле специфичны и уникальны. Сиэттл часто привлекает к расследованию публичных личностей, которые невольно помогают ему в поиске и поимке опасных преступников. При этом знаменитости, которые становятся напарниками сыщика, даже не догадываются о том, в чем им приходится принимать участие. Неожиданный сценарий разворачивается прямо на их глазах. 

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала В городе убийств График выхода всех сериалов
Сезон 1
Помощница фокусника The Magician's Assistant
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2022
Тройня подозреваемых Triplet Homicide
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2022
Самый вероятный убийца Most Likely to Commit Murder
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2022
Суп как орудие убийства Murder by Soup
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2022
Бессердечный Heartless
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2022
Нераскрытое дело The Cold Case
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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