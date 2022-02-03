В 1 сезоне сериала «Murderville» в центре событий оказывается детектив, которого зовут Терри Сиэттл. Сослуживцы часто относятся к нему несерьезно и отпускают шуточки в его адрес, считая чудаком. Методы, которыми руководствуется Терри в работе, на самом деле специфичны и уникальны. Сиэттл часто привлекает к расследованию публичных личностей, которые невольно помогают ему в поиске и поимке опасных преступников. При этом знаменитости, которые становятся напарниками сыщика, даже не догадываются о том, в чем им приходится принимать участие. Неожиданный сценарий разворачивается прямо на их глазах.