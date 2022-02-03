Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Murderville 2022, season 1

Murderville season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Murderville Seasons Season 1
Murderville 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Murderville" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Murderville» в центре событий оказывается детектив, которого зовут Терри Сиэттл. Сослуживцы часто относятся к нему несерьезно и отпускают шуточки в его адрес, считая чудаком. Методы, которыми руководствуется Терри в работе, на самом деле специфичны и уникальны. Сиэттл часто привлекает к расследованию публичных личностей, которые невольно помогают ему в поиске и поимке опасных преступников. При этом знаменитости, которые становятся напарниками сыщика, даже не догадываются о том, в чем им приходится принимать участие. Неожиданный сценарий разворачивается прямо на их глазах. 

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.9 IMDb

Murderville List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Magician's Assistant
Season 1 Episode 1
3 February 2022
Triplet Homicide
Season 1 Episode 2
3 February 2022
Most Likely to Commit Murder
Season 1 Episode 3
3 February 2022
Murder by Soup
Season 1 Episode 4
3 February 2022
Heartless
Season 1 Episode 5
3 February 2022
The Cold Case
Season 1 Episode 6
3 February 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more