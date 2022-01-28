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Дети на орбите 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дети на орбите
Киноафиша Сериалы Дети на орбите Сезоны Сезон 1

The Orbital Children 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дети на орбите»

В 1 сезоне сериала «Дети на орбите» события разворачиваются в 2045 году. Современные технические разработки позволяют каждому человеку использовать искусственный интеллект, в том числе совершать полеты в космос. Уже подрастает целое поколение детей, которые появились на свет на Луне. Но из-за несчастного случая на орбитальной станции несколько детей остались предоставленными самим себе. Ребята своими силами пытаются справиться с бедственной ситуацией, в которой они оказались. Для этого они начинают осваивать технические установки, оставшиеся в их распоряжении. Некоторые из них даже исправны.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Дети на орбите График выхода всех сериалов
Сезон 1
Внеземные посланники Extraterrestrial Emissaries
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Туман и мгла Mist and Darkness
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Безумство Седьмого Lunatic Seven
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Узоры Седьмого Seven's Pattern
Сезон 1 Серия 4
28 января 2022
Конец истории A Story Ends
Сезон 1 Серия 5
28 января 2022
Начало истории A Story Begins
Сезон 1 Серия 6
28 января 2022
График выхода всех сериалов
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