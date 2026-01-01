Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает

Эта находка в гробнице Хюррем заставила ахнуть: так вот почему ее считали ведьмой

Один точно — на разрыв аорты: эти 3 любовных сериала турдизи вы могли пропустить

Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»

«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната

«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут

«Плагиат имел место быть»: худший момент финала «Первого отдела 5» «слизали» с западной комедии нулевых — зрители глазам не верят

Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»

В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут

«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне