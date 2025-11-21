А вот и планы на вечер: новый сериал Amazon со старта купается в славе — сразу дали 100% на RT и 8,7 баллов на IMDb

И это еще даже не все серии вышли.

Amazon Prime Video тихо, но уверенно запустил один из самых обсуждаемых анимационных сериалов осени (а может и зимы). «Могучая Девятка» — новое шоу по мотивам игры Dungeons & Dragons, созданное вместе с командой Critical Role.

Их предыдущая работа, «Легенда о Vox Machina», собрала огромную аудиторию, и теперь история повторяется: первые три эпизода «Девятки» получили 100% свежести на Rotten Tomatoes и 8,7 на IMDb. Для проекта, основанного на настольной ролевой игре, это, мягко говоря, огромный успех.

Что в сюжете?

Сериал рассказывает о странной компании авантюристов, людей с тяжнлым прошлым и не лучшими привычками, которые случайно оказываются в одной лодке. Начинается все как легкое приключение, но быстро превращается в серьезную историю: герои крадут артефакт, по мощности сравнимый с государственной тайной, и запускают цепочку событий, способную привести к войне. В итоге группе приходится спасать не только мир, но и собственную репутацию.

Все ключевые роли озвучивают основатели Critical Role: Мэттью Мерсер, Мариша Рэй, Эшли Джонсон, Лора Бейли и остальные звезды дубляжа, которые подали саму идею анимационных сериалов по D&D. Их энергия, узнаваемые голоса и умение строить эмоции буквально из пары реплик — то, за что фанаты любят эти проекты.

Отдельный интерес вызывает временной скачок: действие происходит в той же вселенной, что и события Vox Machina, но спустя 20 лет. Это дает авторам свободу. «Девятка» не повторяет ходы своего предшественника и рассказывает историю новых героев — недотеп и смутьянов, которые даже в самые напряженные моменты умудряются погрузиться в очередную авантюру.

Что в нем такого?

Критики хвалят постановку боев, динамику, мрачные эпизоды и то, как сочетаются юмор и трагедия. Зрители отмечают другое — неожиданный эмоциональный объем. Персонажи растут на глазах: сталкиваются с собственными страхами, залечивают старые раны, учатся работать в команде и перестают бежать от себя. В некоторых сценах драматизм достигает уровня, которого не ждешь от анимации по D&D.

Здесь есть эпические сражения, душераздирающие моменты и сюжетные повороты, которые держат вас в напряжении.

Я восхищаюсь студией, создавшей еще один сериал, который я буду смотреть запоем. Спасибо вам.

Еще до премьеры Amazon продлил проект на второй сезон: в успехе были уверены. Первый же состоит из восьми эпизодов, новые серии выходят еженедельно — то есть сериал уже фактически стал главным приключенческим шоу сезона.

