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Осиное гнездо 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Осиное гнездо
Киноафиша Сериалы Осиное гнездо Сезоны Сезон 1

Осиное гнездо 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 14 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Осиное гнездо»

В 1 сезоне сериала «Осиное гнездо» зрители знакомятся с необычным семейством Мальцевых. В большом фамильном доме уживаются пять женщин из разных поколений, но нет ни одного представителя «сильного пола». Глава семьи – пожилая мудрая бабушка Елизавета Андреевна. Ее дочь Кира работает врачом, проводя сутки напролет в клинике, чтобы прокормить домочадцев. Еще у Киры есть три внебрачные дочки: Ксюша, Вероника и Лера. Всю жизнь они находятся на попечении бабушки, пока мать самоотверженно работает. Но однажды хрупкий мир в доме нарушается, и каждая из девушек решает жить самостоятельной жизнью.

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Список серий 1-го сезона сериала «Осиное гнездо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 февраля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 февраля 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 февраля 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 февраля 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 февраля 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 февраля 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
15 февраля 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 февраля 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 февраля 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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