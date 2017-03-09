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Мурка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мурка
Киноафиша Сериалы Мурка Сезоны Сезон 1

Мурка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мурка»

В 1 сезоне сериала «Мурка» события разворачиваются в 1922 году. В Одессе действует крупная и крайне опасная преступная группировка под руководством уголовника по кличке Бриллиант. Этот человек держит в страхе всю страну и заправляет преступниками из разных городов. Управление НКВД создает особый отряд «Апостолы» для борьбы с Бриллиантом. Нескольким специально обученным чекистам предстоит проникнуть в банду под прикрытием и уничтожить главаря. Особая роль ложится на плечи молодой Маруси Климовой. Она должна соблазнить авторитета и сдать его властям.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мурка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 марта 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 марта 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 марта 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 марта 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 марта 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 марта 2017
График выхода всех сериалов
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