В 1 сезоне сериала «Мурка» события разворачиваются в 1922 году. В Одессе действует крупная и крайне опасная преступная группировка под руководством уголовника по кличке Бриллиант. Этот человек держит в страхе всю страну и заправляет преступниками из разных городов. Управление НКВД создает особый отряд «Апостолы» для борьбы с Бриллиантом. Нескольким специально обученным чекистам предстоит проникнуть в банду под прикрытием и уничтожить главаря. Особая роль ложится на плечи молодой Маруси Климовой. Она должна соблазнить авторитета и сдать его властям.