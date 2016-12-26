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Между любовью и ненавистью 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Между любовью и ненавистью
Киноафиша Сериалы Между любовью и ненавистью Сезоны Сезон 1

Между любовью и ненавистью 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Между любовью и ненавистью»

В 1 сезоне сериала «Между любовью и ненавистью» молодые девушки Татьяна и Елизавета дружат со школьной скамьи. С тех же юных лет они обе влюблены в одного и того же парня – Павла. Тот выбирает Таню и хочет на ней жениться. Но прямо перед свадьбой беременная девушка попадает в страшную аварию и погибает. Ее малышку чудом удается спасти, но Танин отец не позволяет Паше видеться с новорожденной дочкой. Кроме того, он нанимает киллера Макса, чтобы отомстить за гибель девушки. Волей судьбы Макс бежит из тюрьмы, насилует Лизу и становится отцом ее ребенка. Воспитывать малыша ей придется одной. Помочь вызывается Павел.

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Список серий 1-го сезона сериала «Между любовью и ненавистью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 декабря 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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