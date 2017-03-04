В 1 сезоне сериала «Куркуль» хозяйственный и работящий деревенский мужчина Антон Терехов создает собственную ферму. Натуральное хозяйство приносит ему неплохой достаток и кормит его семью. Но неожиданно выясняется, что на эту территорию претендует кое-кто еще. Землю хочет выкупить за бесценок влиятельный предприниматель и по совместительству вице-мэр Григорий Жилов. У него есть грандиозные планы на этот участок – выстроить элитный коттеджный поселок и хорошенько навариться на продаже домов. Когда Терехов отказывается от сделки, его дом кто-то поджигает. Но доказательств причастности Жилова у мужчины нет.