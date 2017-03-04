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Куркуль 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Куркуль
Киноафиша Сериалы Куркуль Сезоны Сезон 1

Куркуль 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Куркуль»

В 1 сезоне сериала «Куркуль» хозяйственный и работящий деревенский мужчина Антон Терехов создает собственную ферму. Натуральное хозяйство приносит ему неплохой достаток и кормит его семью. Но неожиданно выясняется, что на эту территорию претендует кое-кто еще. Землю хочет выкупить за бесценок влиятельный предприниматель и по совместительству вице-мэр Григорий Жилов. У него есть грандиозные планы на этот участок – выстроить элитный коттеджный поселок и хорошенько навариться на продаже домов. Когда Терехов отказывается от сделки, его дом кто-то поджигает. Но доказательств причастности Жилова у мужчины нет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Куркуль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2017
График выхода всех сериалов
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