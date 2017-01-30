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Доктор Анна 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Анна
Киноафиша Сериалы Доктор Анна Сезоны Сезон 1

Доктор Анна 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Анна»

В 1 сезоне сериала «Доктор Анна» молодая и талантливая женщина-врач Аня Савельева трудится в столичной клинике в 90-е годы. На фоне переломных исторических событий развивается ее собственная драматическая история. Анна влюбляется в известного политика и генерала Добровольского. Но когда мужчина решает баллотироваться в парламент, его безжалостно «убирают» конкуренты. Аня не только переживает потерю любимого, но и оказывается в числе основных подозреваемых. Чтобы избежать тюрьмы, ей приходится искать политического убежища во Франции. Девушке помогает знакомый журналист, но вся ее прежняя жизнь остается на родине.

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Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Анна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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