В 1 сезоне сериала «Демон революции» в России наступает 1915 год. Весь мир охвачен отголосками минувшей войны. Эмигрант Александр Парвус использует это нестабильное время, чтобы протолкнуть на родине свои революционные идеи. Он организовывает рискованные переговоры с министром Германии Готлибом фон Яговом и добивается поддержки европейских государств. Иностранцы вкладывают в революцию огромные деньги. За счет этого Парвус успевает вовремя перевезти в Россию Владимира Ленина, чтобы тот возглавил поднимающуюся волну недовольства царской властью. Но на пути у «красных» встает агент царской контрразведки.