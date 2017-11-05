Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Демон революции 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Демон революции
Киноафиша Сериалы Демон революции Сезоны Сезон 1

Демон революции 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Демон революции»

В 1 сезоне сериала «Демон революции» в России наступает 1915 год. Весь мир охвачен отголосками минувшей войны. Эмигрант Александр Парвус использует это нестабильное время, чтобы протолкнуть на родине свои революционные идеи. Он организовывает рискованные переговоры с министром Германии Готлибом фон Яговом и добивается поддержки европейских государств. Иностранцы вкладывают в революцию огромные деньги. За счет этого Парвус успевает вовремя перевезти в Россию Владимира Ленина, чтобы тот возглавил поднимающуюся волну недовольства царской властью. Но на пути у «красных» встает агент царской контрразведки.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Демон революции» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Фильм 1 часть I
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2017
Фильм 1 часть II
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2017
Фильм 2 часть I
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2017
Фильм 2 часть II
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2017
Фильм 3 часть I
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2017
Фильм 3 часть II
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2017
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше