В 1 сезоне сериала «Дело судьи Карелиной» молодая женщина Ирина много лет работает в суде. Закон, логика и справедливость – это главное кредо всей ее жизни. В семье у судьи тоже все просто и понятно: любимый муж, надежный тыл и теплый домашний очаг. Вот только внезапно логика дает трещину. Ира с ужасом осознает, что супруг ей изменяет. Теперь и на работу она не может смотреть прежними глазами, ведь понятие справедливости обретает для нее иное значение. Чтобы успокоиться, женщина соглашается на свидание со старым другом Андреем. Но тот внезапно исчезает… а обнаруживается через несколько дней на скамье подсудимых.