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Дело судьи Карелиной 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дело судьи Карелиной
Киноафиша Сериалы Дело судьи Карелиной Сезоны Сезон 1

Дело судьи Карелиной 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дело судьи Карелиной»

В 1 сезоне сериала «Дело судьи Карелиной» молодая женщина Ирина много лет работает в суде. Закон, логика и справедливость – это главное кредо всей ее жизни. В семье у судьи тоже все просто и понятно: любимый муж, надежный тыл и теплый домашний очаг. Вот только внезапно логика дает трещину. Ира с ужасом осознает, что супруг ей изменяет. Теперь и на работу она не может смотреть прежними глазами, ведь понятие справедливости обретает для нее иное значение. Чтобы успокоиться, женщина соглашается на свидание со старым другом Андреем. Но тот внезапно исчезает… а обнаруживается через несколько дней на скамье подсудимых.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дело судьи Карелиной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2017
График выхода всех сериалов
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