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Чужая 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужая
Киноафиша Сериалы Чужая Сезоны Сезон 1

Чужая 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужая»

В 1 сезоне сериала «Чужая» талантливый пластический хирург Сергей вместе с беременной женой попадает в страшную аварию. После ДТП его супруга Катя полностью лишается памяти и не узнает ни его, ни себя саму. И немудрено: врач буквально собрал ее лицо и тело заново по кусочкам. Идут годы, но женщина так и не может вернуть утерянное прошлое. Ее пугает, что собственная семья кажется ей чужой и враждебной. Но однажды на улице она случайно встречается с мужчиной, который ее узнает. Ухватившись за единственную ниточку, Катя узнает страшную тайну: на самом деле, она совершенно другой человек – пропавшая два года назад Марина.

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Список серий 1-го сезона сериала «Чужая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 марта 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2018
График выхода всех сериалов
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