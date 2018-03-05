В 1 сезоне сериала «Чужая» талантливый пластический хирург Сергей вместе с беременной женой попадает в страшную аварию. После ДТП его супруга Катя полностью лишается памяти и не узнает ни его, ни себя саму. И немудрено: врач буквально собрал ее лицо и тело заново по кусочкам. Идут годы, но женщина так и не может вернуть утерянное прошлое. Ее пугает, что собственная семья кажется ей чужой и враждебной. Но однажды на улице она случайно встречается с мужчиной, который ее узнает. Ухватившись за единственную ниточку, Катя узнает страшную тайну: на самом деле, она совершенно другой человек – пропавшая два года назад Марина.