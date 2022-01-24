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Марш 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Марш
Киноафиша Сериалы Марш Сезоны Сезон 1

March
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Марш»

В 1 сезоне сериала «Марш» в центре событий оказываются студенты престижного колледжа Prairie View A&M University. Одной из важных составляющих богатой истории университета является марширующий оркестр Marching Storm.  Молодого теннисиста из Беверли-Хиллз, талантливого бейсболиста из Чикаго и других героев ожидают взлеты и падения, проверка на прочность и множество других испытаний в стенах учебного заведения. Целеустремленные и энергичные ребята – от барабанщиков оркестра до спортсменов – вынуждены неотступно следовать строгому распорядку и поддерживать высокую успеваемость.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Марш График выхода всех сериалов
Сезон 1
Навстречу шторму Into the Storm
Сезон 1 Серия 1
24 января 2022
Возвращение на родину Homecoming
Сезон 1 Серия 2
31 января 2022
Око бури Eye of the Storm
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2022
Вскрытие The Showdown
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2022
Stormy Weather
Сезон 1 Серия 5
27 февраля 2022
Love on Top
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2022
Clear Skies Ahead
Сезон 1 Серия 7
20 марта 2022
We're All We Need
Сезон 1 Серия 8
27 марта 2022
График выхода всех сериалов
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