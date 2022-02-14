Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

(Не)верность 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала (Не)верность
Киноафиша Сериалы (Не)верность Сезоны Сезон 1

Fedeltà 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «(Не)верность»

В 1 сезоне сериала «(Не)верность» в центре событий оказывается итальянская супружеская пара – Карло и Маргарита. Несмотря на долгую совместную жизнь, они по-прежнему безумно влюблены друг в друга. Друзья отмечают, что им не встречалась пара крепче. Карло занимается писательской деятельностью, а Маргарита с нетерпением ждет его второй роман. Она отказалась от собственной карьеры дизайнера по интерьерам и посвятила себя мужу, живя его мечтами и устремлениями. Но приходит время, когда судьба решает проверить их отношения на прочность. Героям предстоит сделать выбор в пользу самих себя.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала (Не)верность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше