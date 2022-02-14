В 1 сезоне сериала «(Не)верность» в центре событий оказывается итальянская супружеская пара – Карло и Маргарита. Несмотря на долгую совместную жизнь, они по-прежнему безумно влюблены друг в друга. Друзья отмечают, что им не встречалась пара крепче. Карло занимается писательской деятельностью, а Маргарита с нетерпением ждет его второй роман. Она отказалась от собственной карьеры дизайнера по интерьерам и посвятила себя мужу, живя его мечтами и устремлениями. Но приходит время, когда судьба решает проверить их отношения на прочность. Героям предстоит сделать выбор в пользу самих себя.