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Правдивая история с Эдом Хелмсом и Рэндаллом Паком 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Правдивая история с Эдом Хелмсом и Рэндаллом Паком
Киноафиша Сериалы Правдивая история с Эдом Хелмсом и Рэндаллом Паком Сезоны Сезон 1

True Story with Ed Helms and Randall Park
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Правдивая история с Эдом Хелмсом и Рэндаллом Паком»

В 1 сезоне сериала «Правдивая история с Эдом Хелмсом и Рэндаллом Паком» ведущие Эд Хелмс и Рэндалл Пак беседуют со множеством людей, которым довелось пережить уникальный опыт в своей жизни. Простые люди из народа рассказывают свои истории – необыкновенные, смешные, поучительные и всегда идущие от самой жизни. Вместе с профессиональными комиками их сюжеты получают воплощение в качестве кинозарисовок. Театрализованная реконструкция добавляет сюжетам атмосферу эпичности, а обычные люди получают возможность снять свои маленькие биографические кинокартины на основе описанных ими случаев.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Правдивая история с Эдом Хелмсом и Рэндаллом Паком График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рик Rick
Сезон 1 Серия 1
20 января 2022
Ясмин Yasmin
Сезон 1 Серия 2
20 января 2022
Абхишек и Рональд Abhishek; Ronald
Сезон 1 Серия 3
20 января 2022
СеленаСелена и Нэйтан Tselane; Nathan
Сезон 1 Серия 4
20 января 2022
Уилл Will
Сезон 1 Серия 5
20 января 2022
Кристина и Гастор Christine; Gastor
Сезон 1 Серия 6
20 января 2022
График выхода всех сериалов
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