В 1 сезоне сериала «Правдивая история с Эдом Хелмсом и Рэндаллом Паком» ведущие Эд Хелмс и Рэндалл Пак беседуют со множеством людей, которым довелось пережить уникальный опыт в своей жизни. Простые люди из народа рассказывают свои истории – необыкновенные, смешные, поучительные и всегда идущие от самой жизни. Вместе с профессиональными комиками их сюжеты получают воплощение в качестве кинозарисовок. Театрализованная реконструкция добавляет сюжетам атмосферу эпичности, а обычные люди получают возможность снять свои маленькие биографические кинокартины на основе описанных ими случаев.