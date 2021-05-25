В 1 сезоне сериала «Американский карантин Бората и разоблачение Бората» в центре событий оказывается мужчина по имени Борат Сагдиев. Он, как и большинство людей в мире, старается пережить период локдауна, который пришелся на эпидемию коронавирусной инфекции. Борат понимает, что государство вынуждено действовать жестко и бескомпромиссно. Однако также герою кажутся странными некоторые инструменты, которыми пользуются власти в это непростое время. В компании двух теоретиков, Борат погружается в глобальные проблемы современности. Теоретики убеждены, что существует мировой заговор. Ведущие эксперты оспаривают их суждения.