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Американский карантин Бората и разоблачение Бората 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Американский карантин Бората и разоблачение Бората
Киноафиша Сериалы Американский карантин Бората и разоблачение Бората Сезоны Сезон 1

Borat's American Lockdown & Debunking Borat
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 49 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американский карантин Бората и разоблачение Бората»

В 1 сезоне сериала «Американский карантин Бората и разоблачение Бората» в центре событий оказывается мужчина по имени Борат Сагдиев. Он, как и большинство людей в мире, старается пережить период локдауна, который пришелся на эпидемию коронавирусной инфекции. Борат понимает, что государство вынуждено действовать жестко и бескомпромиссно. Однако также герою кажутся странными некоторые инструменты, которыми пользуются власти в это непростое время. В компании двух теоретиков, Борат погружается в глобальные проблемы современности. Теоретики убеждены, что существует мировой заговор. Ведущие эксперты оспаривают их суждения.

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Список серий 1-го сезона сериала «Американский карантин Бората и разоблачение Бората» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Американский карантин Бората Borat's American Lockdown
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2021
Разоблачение Бората: Микрочип в вакцине Debunking Borat: Vaccine Microchip
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2021
Разоблачение Бората: подтасовка выборов Debunking Borat: Mail-in Ballots Scam
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2021
Разоблачение Бората: Сорос Debunking Borat: Soros
Сезон 1 Серия 4
25 мая 2021
Разоблачение Бората: Китайский вирус Debunking Borat: China Virus
Сезон 1 Серия 5
25 мая 2021
Разоблачение Бората: Кирпичи Гейтса Debunking Borat: Gates' Bricks
Сезон 1 Серия 6
25 мая 2021
Разоблачение Бората: Хиллари Клинтон и кровавый навет Debunking Borat: Hillary Clinton & Blood Libel
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2021
График выхода всех сериалов
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