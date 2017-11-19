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Радуга в небе 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Радуга в небе
Киноафиша Сериалы Радуга в небе Сезоны Сезон 1

Радуга в небе 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Радуга в небе»

В 1 сезоне сериала «Радуга в небе» Маша оплакивает супруга, который разбился в автокатастрофе. Даже дочь Полина не может развеять печаль скорбящей матери. В это же время надел траур и другой человек – мужчина по имени Максим. Вместе с Алексеем, мужем Марии, погибла его супруга – дизайнер Ольга. Она была в автомобиле вместе с Лешей, они отправлялись на строительную площадку. Две маленькие девочки остались без матери. Сложно разделить чужое горе, однако выразить сочувствие и постараться облегчить страдания вполне возможно. Мария и Максим оказывают поддержку друг другу. Постепенно они сближаются... 

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Список серий 1-го сезона сериала «Радуга в небе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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