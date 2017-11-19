В 1 сезоне сериала «Радуга в небе» Маша оплакивает супруга, который разбился в автокатастрофе. Даже дочь Полина не может развеять печаль скорбящей матери. В это же время надел траур и другой человек – мужчина по имени Максим. Вместе с Алексеем, мужем Марии, погибла его супруга – дизайнер Ольга. Она была в автомобиле вместе с Лешей, они отправлялись на строительную площадку. Две маленькие девочки остались без матери. Сложно разделить чужое горе, однако выразить сочувствие и постараться облегчить страдания вполне возможно. Мария и Максим оказывают поддержку друг другу. Постепенно они сближаются...