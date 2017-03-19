В 1 сезоне сериала «Родное сердце» родители любили и баловали Дашу. Она хорошо училась в школе и тоже старалась сделать так, чтобы папа с мамой ею гордились. Когда девочке исполнилось 12 лет, случилось несчастье. Ее родители погибли в серьезной автомобильной аварии. Дашу отдали в детдом. Девочке нелегко было свыкнуться с суровыми законами интерната. Но именно там у нее впервые появились настоящие друзья. Спустя несколько лет Григорий Вишневский, с которым Даша дружила с раннего возраста, сделал ей предложение руки и сердца. Девушка счастлива. Но дальше ситуация развивается совсем не так, как мечтала невеста...