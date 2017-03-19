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Родное сердце 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Родное сердце
Киноафиша Сериалы Родное сердце Сезоны Сезон 1

Родное сердце 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Родное сердце»

В 1 сезоне сериала «Родное сердце» родители любили и баловали Дашу. Она хорошо училась в школе и тоже старалась сделать так, чтобы папа с мамой ею гордились. Когда девочке исполнилось 12 лет, случилось несчастье. Ее родители погибли в серьезной автомобильной аварии. Дашу отдали в детдом. Девочке нелегко было свыкнуться с суровыми законами интерната. Но именно там у нее впервые появились настоящие друзья. Спустя несколько лет Григорий Вишневский, с которым Даша дружила с раннего возраста, сделал ей предложение руки и сердца. Девушка счастлива. Но дальше ситуация развивается совсем не так, как мечтала невеста...

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Список серий 1-го сезона сериала «Родное сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2017
График выхода всех сериалов
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