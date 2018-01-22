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Секретарша 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Секретарша
Киноафиша Сериалы Секретарша Сезоны Сезон 1

Секретарша 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Секретарша»

В 1 сезоне сериала «Секретарша» события разворачиваются в городе под названием Вересаев. Секретарь Следственного комитета Екатерина давно состоит в романтических отношениях с адвокатом Евгением Христовым. Жизнь Кати можно считать сложившейся – на работе все ею довольны, сын вырос и тоже пошел служить в органы. Однако все меняется после того, как уходит в отставку руководитель Кати, которому она была верна много лет. Затем начались проблемы в отношениях с любовником, а потом Катя обратила внимание, что и сын ведет себя необычным образом. Вскоре героине становится известно, кто займет должность нового руководителя СК...

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Список серий 1-го сезона сериала «Секретарша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 января 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 января 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 января 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 января 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2018
График выхода всех сериалов
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