В 1 сезоне сериала «Секретарша» события разворачиваются в городе под названием Вересаев. Секретарь Следственного комитета Екатерина давно состоит в романтических отношениях с адвокатом Евгением Христовым. Жизнь Кати можно считать сложившейся – на работе все ею довольны, сын вырос и тоже пошел служить в органы. Однако все меняется после того, как уходит в отставку руководитель Кати, которому она была верна много лет. Затем начались проблемы в отношениях с любовником, а потом Катя обратила внимание, что и сын ведет себя необычным образом. Вскоре героине становится известно, кто займет должность нового руководителя СК...