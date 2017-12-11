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Серебряный бор 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Серебряный бор
Киноафиша Сериалы Серебряный бор Сезоны Сезон 1

Серебряный бор 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Серебряный бор»

В 1 сезоне сериала «Серебряный бор» семейство Архиповых живет в шикарной по советским меркам квартире в центре столицы и часто выезжает на дачу в Серебряный бор. Константин увлекается археологией и ходит на свидания с девушкой из провинции по имени Катя. Он хочет, чтобы она стала его женой. Алексей уже давно находится в отношениях с дочерью генерала КГБ Решетникова, но делать ей предложение пока не планирует. Алексей изменяет ей с Маргаритой Ермаковой и разрывается между двумя женщинами. Среди сыновей Архипова свободен только следователь Павел. Он вовсю занимается своей карьерой. Любовные дела мало его интересуют.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Серебряный бор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
11 декабря 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
11 декабря 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
18 декабря 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 декабря 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 декабря 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 декабря 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 декабря 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 декабря 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
25 декабря 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
25 декабря 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
26 декабря 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
26 декабря 2017
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
27 декабря 2017
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
27 декабря 2017
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
28 декабря 2017
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
28 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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