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Неоконченный бой 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Неоконченный бой
Киноафиша Сериалы Неоконченный бой Сезоны Сезон 1

Неопалимая купина 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неоконченный бой»

В 1 сезоне сериала «Неоконченный бой» действие происходит в 1945 году. В Советском Союзе все празднуют окончание войны и победу над фашизмом. Многие потеряли близких в боях, но часть воевавших все-таки вернулась с фронта. В числе этих людей – Антонина Федоровна Иваньшина. Женщина многое пережила на войне. Она теряла соратников, каждый день сталкивалась со смертью, командовала ротой пехотинцев. Теперь в статусе ветерана боевых действий героиня отправляется домой. Над ее головой простирается безмятежное небо. Антонина понимает, что совершенно отвыкла от простой мирной жизни и не знает, где ее место теперь.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Неоконченный бой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 октября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 октября 2020
График выхода всех сериалов
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