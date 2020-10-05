В 1 сезоне сериала «Неоконченный бой» действие происходит в 1945 году. В Советском Союзе все празднуют окончание войны и победу над фашизмом. Многие потеряли близких в боях, но часть воевавших все-таки вернулась с фронта. В числе этих людей – Антонина Федоровна Иваньшина. Женщина многое пережила на войне. Она теряла соратников, каждый день сталкивалась со смертью, командовала ротой пехотинцев. Теперь в статусе ветерана боевых действий героиня отправляется домой. Над ее головой простирается безмятежное небо. Антонина понимает, что совершенно отвыкла от простой мирной жизни и не знает, где ее место теперь.