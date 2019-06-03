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Немедленное реагирование 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Немедленное реагирование
Киноафиша Сериалы Немедленное реагирование Сезоны Сезон 1

Немедленное реагирование 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Немедленное реагирование»

В 1 сезоне сериала «Немедленное реагирование» сотрудник правоохранительных органов Александр Осокин руководит группой немедленного реагирования. Отправившись на очередное задание, команда попадает под перекрестный огонь. Перестрелку устроили две преступные группировки, связанные с продажей наркотиков. Прапорщик Порс получает серьезную травму. Старший лейтенант Зуев умирает на месте. Все становится еще хуже, когда выясняется, что с места преступления кто-то похитил сумку, в которой находилась приличная сумма денег. Осокин находит исчезнувшие деньги. Ему необходимо принять непростое решение...

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Немедленное реагирование» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
5 июня 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
5 июня 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
6 июня 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
7 июня 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2019
График выхода всех сериалов
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