В 1 сезоне сериала «Немедленное реагирование» сотрудник правоохранительных органов Александр Осокин руководит группой немедленного реагирования. Отправившись на очередное задание, команда попадает под перекрестный огонь. Перестрелку устроили две преступные группировки, связанные с продажей наркотиков. Прапорщик Порс получает серьезную травму. Старший лейтенант Зуев умирает на месте. Все становится еще хуже, когда выясняется, что с места преступления кто-то похитил сумку, в которой находилась приличная сумма денег. Осокин находит исчезнувшие деньги. Ему необходимо принять непростое решение...