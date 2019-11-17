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Немая 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Немая
Киноафиша Сериалы Немая Сезоны Сезон 1

Німа 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Немая»

В 1 сезоне сериала «Немая» Николай Шершнев является отличным следователем. В расследовании убийств ему оказывают содействие молодая коллега Кира и судмедэксперт Леша. Однако дома героя ждет дочка Вика, с воспитанием которой приходится справляться своими силами. После трагедии, случившейся много лет назад, у Вики пропал голос. Николай полон страхов и сомнений, ему приходится постоянно заново налаживать отношения с девочкой. Но все меняется, когда в жизни мужчины появляется Надежда. Она работает психологом в школе и умеет найти подход к детям. В это время в городе участились случаи суицида среди несовершеннолетних.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Немая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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