В 1 сезоне сериала «Сучья война» Миша и Лева дружили до войны. Они случайно оказались членами криминальной группировки, но Леве помогает следователь Раиса, которой он потом сделал предложение, а Миша отправляется по этапу. Когда он освободился, началась Великая Отечественная война. Пока Миша сражался за родину, Лев делал карьеру. Он не гнушался идти по головам, чтобы добиться новых высот. Создатели картины сделали акцент на историческом периоде, который получил название «Сучья война». Это борьба между разными группами заключенных в тюрьмах и лагерях, которая длилась 10 лет – с середины 40-х до середины 50-х годов минувшего века.