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Сучья война 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сучья война
Киноафиша Сериалы Сучья война Сезоны Сезон 1

Сучья война 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сучья война»

В 1 сезоне сериала «Сучья война» Миша и Лева дружили до войны. Они случайно оказались членами криминальной группировки, но Леве помогает следователь Раиса, которой он потом сделал предложение, а Миша отправляется по этапу. Когда он освободился, началась Великая Отечественная война. Пока Миша сражался за родину, Лев делал карьеру. Он не гнушался идти по головам, чтобы добиться новых высот. Создатели картины сделали акцент на историческом периоде, который получил название «Сучья война». Это борьба между разными группами заключенных в тюрьмах и лагерях, которая длилась 10 лет – с середины 40-х до середины 50-х годов минувшего века.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сучья война» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 октября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2014
График выхода всех сериалов
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