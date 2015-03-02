В 1 сезоне сериала «Последняя электричка» Аня окончила театральный институт и стала играть в постановках. Ее вскоре утвердили на главную роль. Другие актеры ревниво следили за успехами молодой девушки. Но Аня упорно шла к своей цели, за что судьба не раз бывала к ней благосклонна. Девушка встретила человека, которого по-настоящему полюбила, и нашла родных отца с матерью. Героиня проходит через множество испытаний и раскрывает тайны своей семьи, которые ее шокируют. Но каждый раз Аня способна доказать: она заслуживает и профессионального успеха, и зрительского признания, и счастья в личной жизни.