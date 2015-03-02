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Последняя электричка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Последняя электричка
Киноафиша Сериалы Последняя электричка Сезоны Сезон 1

Последняя электричка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Последняя электричка»

В 1 сезоне сериала «Последняя электричка» Аня окончила театральный институт и стала играть в постановках. Ее вскоре утвердили на главную роль. Другие актеры ревниво следили за успехами молодой девушки. Но Аня упорно шла к своей цели, за что судьба не раз бывала к ней благосклонна. Девушка встретила человека, которого по-настоящему полюбила, и нашла родных отца с матерью. Героиня проходит через множество испытаний и раскрывает тайны своей семьи, которые ее шокируют. Но каждый раз Аня способна доказать: она заслуживает и профессионального успеха, и зрительского признания, и счастья в личной жизни.

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Список серий 1-го сезона сериала «Последняя электричка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 марта 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 марта 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 марта 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 марта 2015
График выхода всех сериалов
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