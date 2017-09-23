В 1 сезоне сериала «Отчаянный домохозяин» успешный финансовый аналитик Борис неожиданно лишается работы. Семья остается без средств к существованию, ведь его супруга Марина много лет назад согласилась бросить успешную карьеру, чтобы заниматься домом и детьми. Узнав о несчастье мужа, женщина решает действовать сама. Она соглашается на выгодное предложение от бывшего однокурсника и устраивается переводчиком в его крупную фирму. Теперь Марина приносит в дом деньги, а Боре приходится свыкаться с ролью образцового домохозяина. Но выясняется, что однокурсник заинтересован в женщине не только как в коллеге.