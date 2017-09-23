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Отчаянный домохозяин 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отчаянный домохозяин
Киноафиша Сериалы Отчаянный домохозяин Сезоны Сезон 1

Отчаянный домохозяин 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отчаянный домохозяин»

В 1 сезоне сериала «Отчаянный домохозяин» успешный финансовый аналитик Борис неожиданно лишается работы. Семья остается без средств к существованию, ведь его супруга Марина много лет назад согласилась бросить успешную карьеру, чтобы заниматься домом и детьми. Узнав о несчастье мужа, женщина решает действовать сама. Она соглашается на выгодное предложение от бывшего однокурсника и устраивается переводчиком в его крупную фирму. Теперь Марина приносит в дом деньги, а Боре приходится свыкаться с ролью образцового домохозяина. Но выясняется, что однокурсник заинтересован в женщине не только как в коллеге.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отчаянный домохозяин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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