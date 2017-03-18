В 1 сезоне сериала «Напрасные надежды» молодая девушка Вера с нетерпением ждет свадьбы со своим избранником Вадимом. Но перед этим важным событием она застает жениха с другой женщиной и разрывает помолвку. Вадим рвет и мечет, ведь брак с богатой наследницей должен был сделать его жизнь сытной и беспечной. Из мести Вера принимает навязчивые ухаживания его начальника Юрия. Она не любит мужчину, но соглашается выйти за него, чтобы избавиться от боли и обиды. Казалось бы, теперь девушку ждет красивая жизнь с достойным, обеспеченным человеком. Но внезапно кто-то рушит судьбу Веры, убив ее родителей.