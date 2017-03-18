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Напрасные надежды 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Напрасные надежды
Киноафиша Сериалы Напрасные надежды Сезоны Сезон 1

Напрасные надежды 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Напрасные надежды»

В 1 сезоне сериала «Напрасные надежды» молодая девушка Вера с нетерпением ждет свадьбы со своим избранником Вадимом. Но перед этим важным событием она застает жениха с другой женщиной и разрывает помолвку. Вадим рвет и мечет, ведь брак с богатой наследницей должен был сделать его жизнь сытной и беспечной. Из мести Вера принимает навязчивые ухаживания его начальника Юрия. Она не любит мужчину, но соглашается выйти за него, чтобы избавиться от боли и обиды. Казалось бы, теперь девушку ждет красивая жизнь с достойным, обеспеченным человеком. Но внезапно кто-то рушит судьбу Веры, убив ее родителей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Напрасные надежды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2017
График выхода всех сериалов
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