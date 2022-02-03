В 1 сезоне сериала «В поисках Олы» в центре событий оказывается молодая мать двоих детей и просто красивая женщина по имени Ола Абд ЭльСабур. Обстоятельства ее жизни складываются таким образом, что Оле приходится начать жизнь с чистого листа. Она встает на путь самопознания, желая обрести независимость и найти свое место в жизни. Женщина вынуждена столкнуться с многочисленными проблемами в своей новой реальности. Теперь она самостоятельно воспитывает своих детей и финансово их обеспечивает. Но ради свободы и достижения гармонии с собой и окружающим миром Ола готова пойти на многое.