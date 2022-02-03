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В поисках Олы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В поисках Олы
Киноафиша Сериалы В поисках Олы Сезоны Сезон 1

Finding Ola 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В поисках Олы»

В 1 сезоне сериала «В поисках Олы» в центре событий оказывается молодая мать двоих детей и просто красивая женщина по имени Ола Абд ЭльСабур. Обстоятельства ее жизни складываются таким образом, что Оле приходится начать жизнь с чистого листа. Она встает на путь самопознания, желая обрести независимость и найти свое место в жизни. Женщина вынуждена столкнуться с многочисленными проблемами в своей новой реальности. Теперь она самостоятельно воспитывает своих детей и финансово их обеспечивает. Но ради свободы и достижения гармонии с собой и окружающим миром Ола готова пойти на многое.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала В поисках Олы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Останься со мной Take Me Back
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2022
Время платить по счетам Bills to Pay
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2022
Свет клином не сошелся A Fish in the Sea
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2022
В 40 всё только начинается 40 is the New 40
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2022
Нет мужчин — нет проблем No Men, No Cry
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2022
Хорошая бывшая жена The Good Ex-wife
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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