В 1 сезоне сериала «Перезагрузка» в центре событий оказываются артисты, которые принимали участие в съемках американского ситкома. Комедийный сериал с их участием приобрел большую популярность среди зрителей в нулевые. Но звезды, которые были в нем задействованы, никогда не ладили между собой, что создавало напряженную атмосферу во время съемочного процесса. Рид Стерлинг уверен, что из-за этого шоу его карьера пошла прахом, да и печальный комик Клэй Барбер так и не получил больше ни одного интересного предложения от режиссеров. Также в проекте приняла участие провинциальная красавица Мари Ларсон, для которой этот опыт –большая удача.