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Перезагрузка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Перезагрузка
Киноафиша Сериалы Перезагрузка Сезоны Сезон 1

Reboot
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перезагрузка»

В 1 сезоне сериала «Перезагрузка» в центре событий оказываются артисты, которые принимали участие в съемках американского ситкома. Комедийный сериал с их участием приобрел большую популярность среди зрителей в нулевые. Но звезды, которые были в нем задействованы, никогда не ладили между собой, что создавало напряженную атмосферу во время съемочного процесса. Рид Стерлинг уверен, что из-за этого шоу его карьера пошла прахом, да и печальный комик Клэй Барбер так и не получил больше ни одного интересного предложения от режиссеров. Также в проекте приняла участие провинциальная красавица Мари Ларсон, для которой этот опыт –большая удача.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Перезагрузка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Шаг вправо Step Right Up
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2022
Новенькая New Girl
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2022
Растущая боль Growing Pains
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2022
Подружки Girlfriends
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2022
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2022
Заколдованный Bewitched
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2022
Корзины Baskets
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2022
Кто здесь главный? Who's the Boss?
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2022
График выхода всех сериалов
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