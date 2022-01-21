В 1 сезоне сериала «Летний сезон» в центре событий оказывается группа приятелей, которая отправляется поработать на курортный остров. Там друзья собираются провести три месяца, полные свободы, беспечности и страстной любви. После прибытия на остров Нума Илха Рай молодые люди останавливаются в роскошной гостинице «Маресия» с экзотическим интерьером. Отшельница Катарина, эксцентричная Ясмин, Диего и незаменимый лидер команды Мигель ждут от этого лета только позитивных впечатлений. Но реальность окажется несколько иной. На этом острове друзья узнают тайны, которые их шокируют.