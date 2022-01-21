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Летний сезон 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Летний сезон
Киноафиша Сериалы Летний сезон Сезоны Сезон 1

Temporada de Verão 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Летний сезон»

В 1 сезоне сериала «Летний сезон» в центре событий оказывается группа приятелей, которая отправляется поработать на курортный остров. Там друзья собираются провести три месяца, полные свободы, беспечности и страстной любви. После прибытия на остров Нума Илха Рай молодые люди останавливаются в роскошной гостинице «Маресия» с экзотическим интерьером. Отшельница Катарина, эксцентричная Ясмин, Диего и незаменимый лидер команды Мигель ждут от этого лета только позитивных впечатлений. Но реальность окажется несколько иной. На этом острове друзья узнают тайны, которые их шокируют. 

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Летний сезон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 января 2022
Эпизод 1 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 января 2022
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2022
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 января 2022
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 января 2022
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 января 2022
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 января 2022
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 января 2022
График выхода всех сериалов
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