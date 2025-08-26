От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в киноГоша Куценко — актер, который способен удивлять. Он может быть смешным и остроумным в комедийных фильмах, а может показать глубину своих драматических способностей в серьезных проектах. Теперь же он предстает перед зрителями в совершенно новом амплуа — в захватывающем сериале «Хутор» на ТНТ, где его персонаж переворачивает представление о привычных ролях актера. Этот проект стал для Куценко не просто очередной работой, а настоящим творческим вызовом, который позволил ему раскрыть новые грани своего таланта. Предлагаем вспомнить его творческий путь.