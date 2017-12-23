В 1 сезоне сериала «Зеркала любви» детство Юли Мещерской нельзя назвать счастливым. Она выросла в провинциальном городке, в семье, где родители не любят друг друга и терпят совместное проживание ради детей. Все свои силы девочка отдала на воспитание младшего брата, который нуждался в ее внимании и поддержке. Тем временем Владимир Волгин сам заработал состояние, чтобы обеспечить свою семью. Однако после серьезной автокатастрофы герой оказался прикован к инвалидному креслу. В отличие от Мещерской, его супруга была не готова на самопожертвование. Она забрала ребенка и ушла из семьи.