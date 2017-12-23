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Зеркала любви 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зеркала любви
Киноафиша Сериалы Зеркала любви Сезоны Сезон 1

Зеркала любви 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зеркала любви»

В 1 сезоне сериала «Зеркала любви» детство Юли Мещерской нельзя назвать счастливым. Она выросла в провинциальном городке, в семье, где родители не любят друг друга и терпят совместное проживание ради детей. Все свои силы девочка отдала на воспитание младшего брата, который нуждался в ее внимании и поддержке. Тем временем Владимир Волгин сам заработал состояние, чтобы обеспечить свою семью. Однако после серьезной автокатастрофы герой оказался прикован к инвалидному креслу. В отличие от Мещерской, его супруга была не готова на самопожертвование. Она забрала ребенка и ушла из семьи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Зеркала любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 декабря 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 декабря 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 декабря 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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