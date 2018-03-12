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Золотая Орда 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Золотая Орда
Киноафиша Сериалы Золотая Орда Сезоны Сезон 1

Золотая Орда 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Золотая Орда»

В 1 сезоне сериала «Золотая орда» события происходят в XIII веке, на Древней Руси. Древнерусские княжества все еще страдают под гнетом татаро-монгольского ига. Центральный герой драмы – могущественный князь Ярослав – не готов мириться с таким положением вещей. Его мысли поглощены идеей объединить разобщенные русские княжества. Ярослав хочет найти возможность сделать это и дать, таким образом, отпор татаро-монголам, освободившись от выплаты оброка. Но на пути к воссоединению Руси стоит кровный брат Ярослава – князь Борис. Помимо этого, враждебно настроен и старший сын Владимир...

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Золотая Орда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 марта 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 марта 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 марта 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 марта 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 марта 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 марта 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 марта 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
22 марта 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
22 марта 2018
График выхода всех сериалов
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