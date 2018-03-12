В 1 сезоне сериала «Золотая орда» события происходят в XIII веке, на Древней Руси. Древнерусские княжества все еще страдают под гнетом татаро-монгольского ига. Центральный герой драмы – могущественный князь Ярослав – не готов мириться с таким положением вещей. Его мысли поглощены идеей объединить разобщенные русские княжества. Ярослав хочет найти возможность сделать это и дать, таким образом, отпор татаро-монголам, освободившись от выплаты оброка. Но на пути к воссоединению Руси стоит кровный брат Ярослава – князь Борис. Помимо этого, враждебно настроен и старший сын Владимир...