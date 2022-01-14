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Черные глаза 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черные глаза
Киноафиша Сериалы Черные глаза Сезоны Сезон 1

Yeh Kaali Kaali Ankhein 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черные глаза»

В 1 сезоне сериала «Черные глаза» в центре событий оказывается романтичный и простодушный юноша по имени Викрант. Он стал объектом вожделения своенравной девицы, отец которой является могущественным политиком. Пурва привыкла получать все, чего она хочет в жизни, и для этого готова использовать любые методы. Беспощадные попытки девушки подчинить возлюбленного своей воле начинают разрушать все, что ему дорого. Герой всеми силами старается спастись, в связи с чем обнаруживает в себе качества, о которых раньше не догадывался. Чтобы вернуть свою любимую девушку Шикху, Викрант встает на темную сторону.

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Список серий сериала Черные глаза График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Твоя очередь It's your turn/ your turn now
Сезон 1 Серия 1
14 января 2022
Ты обречен Thou shalt be doomed
Сезон 1 Серия 2
14 января 2022
Ружья и тапочки Guns and Slippers
Сезон 1 Серия 3
14 января 2022
Четыре пули Four bullets
Сезон 1 Серия 4
14 января 2022
Ты меня любишь? Do You Love Me?
Сезон 1 Серия 5
14 января 2022
Джек и Джилл Jack and Jill
Сезон 1 Серия 6
14 января 2022
Простой план A simple plan
Сезон 1 Серия 7
14 января 2022
Жестокая игра The Crying Game
Сезон 1 Серия 8
14 января 2022
График выхода всех сериалов
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