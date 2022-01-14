В 1 сезоне сериала «Черные глаза» в центре событий оказывается романтичный и простодушный юноша по имени Викрант. Он стал объектом вожделения своенравной девицы, отец которой является могущественным политиком. Пурва привыкла получать все, чего она хочет в жизни, и для этого готова использовать любые методы. Беспощадные попытки девушки подчинить возлюбленного своей воле начинают разрушать все, что ему дорого. Герой всеми силами старается спастись, в связи с чем обнаруживает в себе качества, о которых раньше не догадывался. Чтобы вернуть свою любимую девушку Шикху, Викрант встает на темную сторону.